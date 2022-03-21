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Премьер Болгарии оценил возможность вывода войск НАТО из страны - РИА Новости, 21.03.2022
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Премьер Болгарии оценил возможность вывода войск НАТО из страны
Премьер Болгарии оценил возможность вывода войск НАТО из страны - РИА Новости, 21.03.2022
Премьер Болгарии оценил возможность вывода войск НАТО из страны
Перспектива вывода войск НАТО из Болгарии абсолютно нереалистична, заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в интервью греческой газете "Катимерини". РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:58
2022-03-21T17:58
россия
восточная европа
румыния
нато
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АФИНЫ, 21 мар - РИА Новости. Перспектива вывода войск НАТО из Болгарии абсолютно нереалистична, заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в интервью греческой газете "Катимерини".Премьера попросили прокомментировать недавнее предложение Москвы вывести войска НАТО из Болгарии и Румынии."Я категорически против. Мне не нравится идея, что кто-то говорит нам, что мы должны и не должны делать. Мы независимое государство, и мы сами делаем свой выбор", - сказал Петков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220211/nato-1772241670.html
https://ria.ru/20220321/kitaytsy-1779251911.html
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россия, восточная европа, румыния, нато
17:58 21.03.2022
 
Премьер Болгарии оценил возможность вывода войск НАТО из страны

Премьер Болгарии Петков назвал перспективу вывода войск НАТО абсолютно нереалистичной

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 мар - РИА Новости. Перспектива вывода войск НАТО из Болгарии абсолютно нереалистична, заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в интервью греческой газете "Катимерини".
Премьера попросили прокомментировать недавнее предложение Москвы вывести войска НАТО из Болгарии и Румынии.
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"Я категорически против. Мне не нравится идея, что кто-то говорит нам, что мы должны и не должны делать. Мы независимое государство, и мы сами делаем свой выбор", - сказал Петков.
"И я не думаю, что в НАТО может быть два типа стран: страны с войсками и страны без войск. Это провокации из Москвы. Такая перспектива совершенно нереалистична", - сказал он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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