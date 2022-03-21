В Тульскую область прибыл поезд с беженцами из Донбасса и с Украины
В Тульскую область прибыл поезд с почти 500 беженцами из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Поезд с почти 500 беженцами из Донбасса и с Украины прибыл в понедельник в Тульскую область, сообщает правительство региона.
Поезд прибыл на Московский вокзал Тулы со станции "Таганрог" Ростовской области. По поручению губернатора Алексея Дюмина, людям оказывают всестороннюю помощь.
Он отметил, что всех прибывших доставят в пункты временного размещения в Туле, Донском, Новомосковске, Плавске и Суворовском районе. Там им окажут все виды помощи, включая психологическую. Всем прибывшим раздали сладкие подарки, информируют власти.
Ранее в конце февраля поезд с 520 беженцами из Донбасса прибыл в Тулу со станции "Лихая" Ростовской области. Кроме того, по данным властей, с 20 февраля из ДНР и ЛНР самостоятельно в Тулу прибыли 32 человека. Сейчас они живут в гостинице "Москва" и гостиничном комплексе Новомосковска "Стрелецкая Слобода".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.