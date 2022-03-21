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За сутки более девяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России
За сутки более девяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России - РИА Новости, 21.03.2022
За сутки более девяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России
Свыше 9 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:24
2022-03-21T14:24
2022-03-21T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар - РИА Новости. Свыше 9 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 9000 граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779268760.html
https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины
14:24 21.03.2022 (обновлено: 14:27 21.03.2022)
За сутки более девяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России
Ростовское погрануправление: за сутки границу пересекли девять тысяч беженцев из Донбасса