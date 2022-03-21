https://ria.ru/20220321/arkheologiya-1779267621.html
В Египте нашли еще пять древних гробниц
В Египте нашли еще пять древних гробниц - РИА Новости, 21.03.2022
В Египте нашли еще пять древних гробниц
В Египте при раскопках в Саккаре нашли еще пять древних гробниц, сообщает France 24 со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:38
2022-03-21T15:38
2022-03-21T15:38
культура
новости культуры
археология
египет
юнеско
мемфис
каир (город)
министерство памятников древности и культурного наследия египта
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Египте при раскопках в Саккаре нашли еще пять древних гробниц, сообщает France 24 со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта. Захоронения находятся к северо-востоку от пирамиды фараона по имени Меренра I, правившего Египтом в 2285 — 2279 годах до нашей эры, и недалеко от ступенчатой пирамиды Джосера. Погребения относятся к Древнему царству (2700 до 2200 год до нашей эры). Все гробницы хорошо сохранились и принадлежали высокопоставленным чиновникам. Установлено, что одного из них звали Ири. В его усыпальнице был обнаружен известняковый саркофаг. Также известно, что в другой могиле захоронена жрица, отвечавшая за внешний вид фараона. Саккара — некрополь древнеегипетской столицы Мемфиса. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там находится более десятка пирамид, захоронений животных, а также древние коптские христианские монастыри.
https://ria.ru/20220316/parizh-1778409550.html
египет
мемфис
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, египет, юнеско, мемфис, каир (город), министерство памятников древности и культурного наследия египта
В Египте нашли еще пять древних гробниц
Пять древних гробниц нашли в некрополе к югу от Каира
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Египте при раскопках в Саккаре нашли еще пять древних гробниц, сообщает France 24 со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.
Захоронения находятся к северо-востоку от пирамиды фараона по имени Меренра I, правившего Египтом в 2285 — 2279 годах до нашей эры, и недалеко от ступенчатой пирамиды Джосера. Погребения относятся к Древнему царству (2700 до 2200 год до нашей эры).
Все гробницы хорошо сохранились и принадлежали высокопоставленным чиновникам. Установлено, что одного из них звали Ири. В его усыпальнице был обнаружен известняковый саркофаг. Также известно, что в другой могиле захоронена жрица, отвечавшая за внешний вид фараона.
Саккара — некрополь древнеегипетской столицы Мемфиса. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там находится более десятка пирамид, захоронений животных, а также древние коптские христианские монастыри.