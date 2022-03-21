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Биография Юза Алешковского - РИА Новости, 21.03.2022
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Биография Юза Алешковского
Биография Юза Алешковского - РИА Новости, 21.03.2022
Биография Юза Алешковского
Русский поэт, прозаик Юз (настоящее имя и отчество Иосиф Ефимович) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:14
2022-03-21T13:14
справки
россия
коннектикут
петр алешковский
вена
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Русский поэт, прозаик Юз (настоящее имя и отчество Иосиф Ефимович) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. Его детские годы прошли в Москве. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) жил в эвакуации в Омске. Вернувшись в Москву, не окончив школу, пошел работать на завод, среднее образование получил в школе рабочей молодежи. В 1947 году Алешковский был призван в ряды Советской армии, где служил в Военно-Морском флоте. В 1950 году за нарушение дисциплины он был приговорен к четырем годам тюремного заключения. В 1953 году после досрочного освобождения работал шофером в тресте "Мосводопровод", затем на стройке. В 1955 году Алешковский вернулся в Москву. Свой литературный путь он начал как детский писатель. В 1960-х годах Алешковский писал и публиковал детские сказки, рассказы, сценарии для кино и телевидения – "Два билета на электричку" (1964), "Черно-бурая лиса" (1967), "Кыш, Двапортфеля и целая неделя" (1970). По сценариям Юза Алешковского были сняты детские фильмы и сериалы "Вот моя деревня" (1972), "Аварийное положение" (1973), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Первое и второе" (1974), "Происшествие" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975). Одновременно Алешковский работал над повестями и рассказами, которые не могли быть опубликованы из-за того, что касались запретных для советской литературы тем (лагерная жизнь, фальшь и лицемерие, пронизывавшие советскую действительность и др.). Самое известное из этих произведений – повесть "Николай Николаевич" (1970, опубликована в США в 1980), которая распространялась через самиздат. Алешковский также был автором известных лагерных песен, некоторые из них в 1979 году были напечатаны в бесцензурном литературном альманахе "Метрополь", перестав быть анонимными. В результате он в 1979 году был вынужден эмигрировать. Сначала он жил в Вене (Австрия), где написал роман "Карусель" (издан в 1983), затем получил разрешение на въезд в США, где с 1979 года жил в городе Миддлтаун (штат Коннектикут). Помимо "Николая Николаевича" за рубежом были опубликованы: повесть "Маскировка" (1980), романы "Рука" (1980), "Кенгуру" (1981), "Карусель" (1983), сборник "Книга последних слов" (1984), "Смерть в Москве" (1985). Также перу Алешковского принадлежат повести "Синенький скромный платочек", "Блошиное танго", "Признания несчастного сексота", "Руру", "Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке", роман "Перстень в футляре", рассказы "Смерть Ленина", стихи и др. В 1996 году в России вышло собрание сочинений Алешковского в трех томах со вступительной статьей поэта Иосифа Бродского и послесловием писателя Андрея Битова. Действие всех произведений, созданных им в годы эмиграции, происходит в России. Произведения Алешковского были переведены на английский, немецкий, французский языки и изданы в США и Западной Европе. В 2009 году был опубликован роман писателя "Предпоследняя жизнь. Записки везунчика". В 2009 году в РФ вышло собрание сочинений Алешковского в пяти томах. В 2011 году опубликован его "Маленький тюремный роман" об ученом-генетике, попавшем в застенки НКВД, за это произведение в 2012 году писатель получил литературную "Русскую премию". В 2001 году писатель был удостоен Пушкинской премии Гамбургского фонда Альфреда Тепфера. Юз Алешковский был дважды женат. От первого брака у него сын – сценарист, журналист и продюсер Алексей Алешковский. Его племянник – писатель Петр Алешковский, лауреат премии "Русский букер". Юз Алешковский скончался 21 марта 2022 года в Тампе (Флорида, США). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, коннектикут, петр алешковский, вена
13:14 21.03.2022
 

Биография Юза Алешковского

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПисатель Юз Алешковский
Писатель Юз Алешковский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Русский поэт, прозаик Юз (настоящее имя и отчество Иосиф Ефимович) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске.
Его детские годы прошли в Москве. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) жил в эвакуации в Омске. Вернувшись в Москву, не окончив школу, пошел работать на завод, среднее образование получил в школе рабочей молодежи.
В 1947 году Алешковский был призван в ряды Советской армии, где служил в Военно-Морском флоте. В 1950 году за нарушение дисциплины он был приговорен к четырем годам тюремного заключения.
В 1953 году после досрочного освобождения работал шофером в тресте "Мосводопровод", затем на стройке.
В 1955 году Алешковский вернулся в Москву.
Свой литературный путь он начал как детский писатель. В 1960-х годах Алешковский писал и публиковал детские сказки, рассказы, сценарии для кино и телевидения – "Два билета на электричку" (1964), "Черно-бурая лиса" (1967), "Кыш, Двапортфеля и целая неделя" (1970).
По сценариям Юза Алешковского были сняты детские фильмы и сериалы "Вот моя деревня" (1972), "Аварийное положение" (1973), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Первое и второе" (1974), "Происшествие" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975).
Одновременно Алешковский работал над повестями и рассказами, которые не могли быть опубликованы из-за того, что касались запретных для советской литературы тем (лагерная жизнь, фальшь и лицемерие, пронизывавшие советскую действительность и др.). Самое известное из этих произведений – повесть "Николай Николаевич" (1970, опубликована в США в 1980), которая распространялась через самиздат. Алешковский также был автором известных лагерных песен, некоторые из них в 1979 году были напечатаны в бесцензурном литературном альманахе "Метрополь", перестав быть анонимными. В результате он в 1979 году был вынужден эмигрировать. Сначала он жил в Вене (Австрия), где написал роман "Карусель" (издан в 1983), затем получил разрешение на въезд в США, где с 1979 года жил в городе Миддлтаун (штат Коннектикут).
Помимо "Николая Николаевича" за рубежом были опубликованы: повесть "Маскировка" (1980), романы "Рука" (1980), "Кенгуру" (1981), "Карусель" (1983), сборник "Книга последних слов" (1984), "Смерть в Москве" (1985).
Также перу Алешковского принадлежат повести "Синенький скромный платочек", "Блошиное танго", "Признания несчастного сексота", "Руру", "Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке", роман "Перстень в футляре", рассказы "Смерть Ленина", стихи и др.
В 1996 году в России вышло собрание сочинений Алешковского в трех томах со вступительной статьей поэта Иосифа Бродского и послесловием писателя Андрея Битова.

Действие всех произведений, созданных им в годы эмиграции, происходит в России. Произведения Алешковского были переведены на английский, немецкий, французский языки и изданы в США и Западной Европе.
В 2009 году был опубликован роман писателя "Предпоследняя жизнь. Записки везунчика".

В 2009 году в РФ вышло собрание сочинений Алешковского в пяти томах.
В 2011 году опубликован его "Маленький тюремный роман" об ученом-генетике, попавшем в застенки НКВД, за это произведение в 2012 году писатель получил литературную "Русскую премию".
В 2001 году писатель был удостоен Пушкинской премии Гамбургского фонда Альфреда Тепфера.
Юз Алешковский был дважды женат. От первого брака у него сын – сценарист, журналист и продюсер Алексей Алешковский. Его племянник – писатель Петр Алешковский, лауреат премии "Русский букер".
Юз Алешковский скончался 21 марта 2022 года в Тампе (Флорида, США).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияКоннектикутПетр АлешковскийВена
 
 
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