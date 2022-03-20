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Захарова ответила на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией - РИА Новости, 20.03.2022
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Захарова ответила на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией
Захарова ответила на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией - РИА Новости, 20.03.2022
Захарова ответила на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией
Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир, призвавший соотечественников "есть меньше мяса для борьбы с Россией", также мог бы попросить жителей Германии... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:08
2022-03-20T13:12
политика
мария захарова
украина
германия
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир, призвавший соотечественников "есть меньше мяса для борьбы с Россией", также мог бы попросить жителей Германии "меньше дышать" ради этой же цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."И это ведь только часть правды. &lt;...&gt; Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так", — написала она в своем Telegram-канале.В интервью журналу Spiegel Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. "Очевидно, это так", — сказал министр, по убеждению которого Россия "использует свою экспортную мощь". По его словам, немцам следует "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов". Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Так, в своем десятипунктном плане, разработанном для Евросоюза, МЭА указало: "Поощрять временную настройку терморегулятора потребителями". Считается, что корректировка отопления позволит снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, тогда как из России в европейские страны за один прошлый год поступило около 155 миллиардов кубов топлива.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Москвой, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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политика, мария захарова, украина, германия, россия
12:08 20.03.2022 (обновлено: 13:12 20.03.2022)
 
Захарова ответила на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией

Захарова с иронией ответила на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир, призвавший соотечественников "есть меньше мяса для борьбы с Россией", также мог бы попросить жителей Германии "меньше дышать" ради этой же цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"И это ведь только часть правды. <...> Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так", — написала она в своем Telegram-канале.
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В интервью журналу Spiegel Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. "Очевидно, это так", — сказал министр, по убеждению которого Россия "использует свою экспортную мощь". По его словам, немцам следует "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов".
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Так, в своем десятипунктном плане, разработанном для Евросоюза, МЭА указало: "Поощрять временную настройку терморегулятора потребителями". Считается, что корректировка отопления позволит снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, тогда как из России в европейские страны за один прошлый год поступило около 155 миллиардов кубов топлива.

Специальная военная операция

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Москвой, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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