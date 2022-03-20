Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений
Президент Путин выразил надежду на укрепление российско-узбекистанского партнерства
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнёрства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Убеждён, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнёрство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии", - сказал президент.
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Путин поздравил Мирзиёева с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Он подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.
В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.
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