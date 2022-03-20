https://ria.ru/20220320/uzbekistan-1779101664.html

Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений

Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений - РИА Новости, 20.03.2022

Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:27

2022-03-20T09:27

2022-03-20T09:27

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнёрства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Убеждён, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнёрство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии", - сказал президент.Путин поздравил Мирзиёева с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Он подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.

https://ria.ru/20211202/odkb-1761752355.html

https://ria.ru/20211119/otnosheniya-1759620193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, узбекистан, снг, шос, в мире