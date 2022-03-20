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Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений - РИА Новости, 20.03.2022
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Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений
Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений - РИА Новости, 20.03.2022
Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений
Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:27
2022-03-20T09:27
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнёрства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Убеждён, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнёрство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии", - сказал президент.Путин поздравил Мирзиёева с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Он подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.
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россия, узбекистан, снг, шос, в мире
09:27 20.03.2022
 
Путин поздравил Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений

Президент Путин выразил надежду на укрепление российско-узбекистанского партнерства

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнёрства и союзничества, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Убеждён, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнёрство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии", - сказал президент.
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Путин поздравил Мирзиёева с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Он подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.
В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.
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