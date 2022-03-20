https://ria.ru/20220320/rosgvardiya-1779132006.html

Росгвардия во время освобождения Изюма взяла в плен лидеров нацформирований

Росгвардия во время освобождения Изюма взяла в плен лидеров нацформирований - РИА Новости, 20.03.2022

Росгвардия во время освобождения Изюма взяла в плен лидеров нацформирований

Росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и пленили нескольких лидеров украинских националистов, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:27

2022-03-20T14:27

2022-03-20T16:11

в мире

украина

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и пленили нескольких лидеров украинских националистов, говорится в пресс-релизе ведомства."В ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы. Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров", — уточняется в сообщении.В операции участвовали сотрудники спецназа и СОБР Росгвардии. Заняв плацдарм, они в течение суток "отражали контратаки численно превосходящих подразделений ВСУ и националистов", чтобы подразделения российской армии смогли установить через реку понтонный мост.В ведомстве добавили, что 40 участников этих действий представят к государственным наградам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.По данным на 19 марта, уничтожено больше четырех тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 180 самолетов и вертолетов, более 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала боевых действий российская армия взяла под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Есть потери с обеих сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.

https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html

https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)