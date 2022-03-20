https://ria.ru/20220320/pogibshiy-1779176797.html

При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный

При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный - РИА Новости, 20.03.2022

При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный

Один сирийский военнослужащий погиб, двое ранены при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации в Сирии, РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:15

2022-03-20T22:15

2022-03-20T22:25

в мире

идлиб (мухафаза)

латакия (город)

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

война в сирии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий погиб, двое ранены при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фатауат, ранены двое сирийских военнослужащих. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Дуар-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.Отмечается, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия тоже один обстрел.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220307/damask-1776997390.html

идлиб (мухафаза)

латакия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), латакия (город), россия, центр примирения враждующих сторон в сирии