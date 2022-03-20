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При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный - РИА Новости, 20.03.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220320/pogibshiy-1779176797.html
При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный
При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный - РИА Новости, 20.03.2022
При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный
Один сирийский военнослужащий погиб, двое ранены при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации в Сирии, РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:15
2022-03-20T22:25
в мире
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
россия
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий погиб, двое ранены при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фатауат, ранены двое сирийских военнослужащих. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Дуар-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.Отмечается, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия тоже один обстрел.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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идлиб (мухафаза)
латакия (город)
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в мире, идлиб (мухафаза), латакия (город), россия, центр примирения враждующих сторон в сирии
22:15 20.03.2022 (обновлено: 22:25 20.03.2022)
 
При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный

Двое сирийских военных ранены, один погиб при обстрелах в провинциях Идлиб и Латакия

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий погиб, двое ранены при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фатауат, ранены двое сирийских военнослужащих. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Дуар-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
Отмечается, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия тоже один обстрел.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииВ миреИдлиб (мухафаза)Латакия (город)РоссияЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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