22:15 20.03.2022 (обновлено: 22:25 20.03.2022)
При обстрелах боевиками Идлиба и Латакии погиб сирийский военный
Двое сирийских военных ранены, один погиб при обстрелах в провинциях Идлиб и Латакия
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Один сирийский военнослужащий погиб, двое ранены при обстрелах со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фатауат, ранены двое сирийских военнослужащих. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Дуар-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.
Отмечается, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия тоже один обстрел.
* Террористическая группировка, запрещенная в России