https://ria.ru/20220320/patriot-1779131068.html

В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot

В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot - РИА Новости, 20.03.2022

В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot

В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развертывания здесь системы ПВО Patriot, сообщил в воскресенье телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:15

2022-03-20T14:15

2022-03-20T14:49

в мире

нидерланды

словакия

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg

ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развертывания здесь системы ПВО Patriot, сообщил в воскресенье телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя."В Словакию начали прибывать подразделения, которые будут заниматься развертыванием системы ПВО Patriot, этот процесс продолжится в следующие дни. Этот комплекс будет временно размещен на авиабазе Слиач (в центральной части республики)", - сообщил Надь, поблагодарив за помощь в размещении комплекса специалистов из Германии и Нидерландов.При этом Надь подчеркнул, что новая система не является заменой находящегося ныне на вооружении ВС республики комплекса С-300."Комплекс С-300 мы постараемся в будущем заменить иной системой, которая была бы полностью совместима с соответствующими системами наших союзников и обеспечила максимально возможную защиту территории республики", - сказал Надь.Ранее на этой неделе глава минобороны заявил, что Словакия готова передать комплекс С-300 Украине, но только после того, как это будет компенсировано получением другой системы ПВО, обеспечивающей защиту территории страны.

https://ria.ru/20220320/s-400-1779126694.html

нидерланды

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, нидерланды, словакия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато