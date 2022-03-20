https://ria.ru/20220320/patriot-1779131068.html
В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot
В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot - РИА Новости, 20.03.2022
В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot
В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развертывания здесь системы ПВО Patriot, сообщил в воскресенье телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:15
2022-03-20T14:15
2022-03-20T14:49
в мире
нидерланды
словакия
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg
ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. В Словакию начали прибывать подразделения НАТО для развертывания здесь системы ПВО Patriot, сообщил в воскресенье телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя."В Словакию начали прибывать подразделения, которые будут заниматься развертыванием системы ПВО Patriot, этот процесс продолжится в следующие дни. Этот комплекс будет временно размещен на авиабазе Слиач (в центральной части республики)", - сообщил Надь, поблагодарив за помощь в размещении комплекса специалистов из Германии и Нидерландов.При этом Надь подчеркнул, что новая система не является заменой находящегося ныне на вооружении ВС республики комплекса С-300."Комплекс С-300 мы постараемся в будущем заменить иной системой, которая была бы полностью совместима с соответствующими системами наших союзников и обеспечила максимально возможную защиту территории республики", - сказал Надь.Ранее на этой неделе глава минобороны заявил, что Словакия готова передать комплекс С-300 Украине, но только после того, как это будет компенсировано получением другой системы ПВО, обеспечивающей защиту территории страны.
https://ria.ru/20220320/s-400-1779126694.html
нидерланды
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_55:0:654:449_1920x0_80_0_0_7952973f06ddc33384c7b404cb1cf1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, словакия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато
14:15 20.03.2022 (обновлено: 14:49 20.03.2022)
В Словакию прибыли подразделения НАТО для развертывания системы ПВО Patriot
Минобороны Словакии: подразделения НАТО прибыли в страну для развертывания системы Patriot