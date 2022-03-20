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Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин - РИА Новости, 20.03.2022
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Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин
Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин - РИА Новости, 20.03.2022
Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин
Съезд партии "Коммунисты России", из которой ранее исключили "антипартийную группу", пройдёт в субботу, 26 марта, в два часа дня в Москве, заявил лидер партии... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:19
2022-03-20T17:19
политика
генеральная прокуратура рф
коммунисты россии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Съезд партии "Коммунисты России", из которой ранее исключили "антипартийную группу", пройдёт в субботу, 26 марта, в два часа дня в Москве, заявил лидер партии Максим Сурайкин.Ранее исполнительный секретарь ЦК "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии якобы выбрал его новым председателем ЦК, а также определил новый состав ЦК партии. Сурайкин в свою очередь сказал, что съезда не было, а его уход с поста лидера партии не обсуждается, он направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности распространителей поддельных документов о съезде. Позднее пленум ЦК исключил из партии Малинковича и "антипартийную группировку", которая распространяла недостоверную информацию о съезде и смене руководства партии."Предлагаю принять решение о созыве съезда партии в следующую субботу в 14 часов, 26 марта… Либо здесь, либо в отдельном зале провести очередной съезд партии. Принято единогласно", - сказал Сурайкин в ходе выступления на пленуме Центрального Комитета.Как пояснил Сурайкин, для соблюдения всех юридических вопросов решение об исключении "антипартийной группы" повторно утвердит съезд партии."Даже исключённые из партии, которых мы сегодня исключим, имеют право прийти на съезд с просьбой отмены этого решения", - добавил он.
https://ria.ru/20220320/partiya-1779141476.html
https://ria.ru/20220319/suraykin-1778987109.html
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политика, генеральная прокуратура рф, коммунисты россии
17:19 20.03.2022
 
Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин

Лидер "Коммунистов России" Сурайкин заявил, что съезд партии пройдет в субботу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин на предвыборном съезде партии в Москве
Председатель партии Коммунисты России Максим Сурайкин на предвыборном съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин на предвыборном съезде партии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Съезд партии "Коммунисты России", из которой ранее исключили "антипартийную группу", пройдёт в субботу, 26 марта, в два часа дня в Москве, заявил лидер партии Максим Сурайкин.
Ранее исполнительный секретарь ЦК "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии якобы выбрал его новым председателем ЦК, а также определил новый состав ЦК партии. Сурайкин в свою очередь сказал, что съезда не было, а его уход с поста лидера партии не обсуждается, он направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности распространителей поддельных документов о съезде. Позднее пленум ЦК исключил из партии Малинковича и "антипартийную группировку", которая распространяла недостоверную информацию о съезде и смене руководства партии.
Участники предвыборного съезда партии Коммунисты России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 16:03
Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу"
"Предлагаю принять решение о созыве съезда партии в следующую субботу в 14 часов, 26 марта… Либо здесь, либо в отдельном зале провести очередной съезд партии. Принято единогласно", - сказал Сурайкин в ходе выступления на пленуме Центрального Комитета.
Как пояснил Сурайкин, для соблюдения всех юридических вопросов решение об исключении "антипартийной группы" повторно утвердит съезд партии.
"Даже исключённые из партии, которых мы сегодня исключим, имеют право прийти на съезд с просьбой отмены этого решения", - добавил он.
Максим Сурайкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 10:48
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался
 
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