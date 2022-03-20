https://ria.ru/20220320/partiya-1779150976.html

Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин

Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин - РИА Новости, 20.03.2022

Съезд "Коммунистов России" пройдет в субботу, заявил Сурайкин

Съезд партии "Коммунисты России", из которой ранее исключили "антипартийную группу", пройдёт в субботу, 26 марта, в два часа дня в Москве, заявил лидер партии... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T17:19

2022-03-20T17:19

2022-03-20T17:19

политика

генеральная прокуратура рф

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Съезд партии "Коммунисты России", из которой ранее исключили "антипартийную группу", пройдёт в субботу, 26 марта, в два часа дня в Москве, заявил лидер партии Максим Сурайкин.Ранее исполнительный секретарь ЦК "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии якобы выбрал его новым председателем ЦК, а также определил новый состав ЦК партии. Сурайкин в свою очередь сказал, что съезда не было, а его уход с поста лидера партии не обсуждается, он направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности распространителей поддельных документов о съезде. Позднее пленум ЦК исключил из партии Малинковича и "антипартийную группировку", которая распространяла недостоверную информацию о съезде и смене руководства партии."Предлагаю принять решение о созыве съезда партии в следующую субботу в 14 часов, 26 марта… Либо здесь, либо в отдельном зале провести очередной съезд партии. Принято единогласно", - сказал Сурайкин в ходе выступления на пленуме Центрального Комитета.Как пояснил Сурайкин, для соблюдения всех юридических вопросов решение об исключении "антипартийной группы" повторно утвердит съезд партии."Даже исключённые из партии, которых мы сегодня исключим, имеют право прийти на съезд с просьбой отмены этого решения", - добавил он.

https://ria.ru/20220320/partiya-1779141476.html

https://ria.ru/20220319/suraykin-1778987109.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, генеральная прокуратура рф, коммунисты россии