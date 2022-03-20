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Воина из Оренбурга, погибшего на Украине, посмертно представили к награде - РИА Новости, 20.03.2022
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Воина из Оренбурга, погибшего на Украине, посмертно представили к награде
Воина из Оренбурга, погибшего на Украине, посмертно представили к награде - РИА Новости, 20.03.2022
Воина из Оренбурга, погибшего на Украине, посмертно представили к награде
Рядовой Данил Лазарев из Оренбурга, погибший в ходе спецоперации РФ на Украине, посмертно представлен к награждению орденом Мужества, его похоронили в... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:29
2022-03-20T17:29
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
общество
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Рядовой Данил Лазарев из Оренбурга, погибший в ходе спецоперации РФ на Украине, посмертно представлен к награждению орденом Мужества, его похоронили в воскресенье на родине, сообщили в мэрии города.Власти Оренбурга сообщили, что 21-летний Лазарев погиб на Украине в ходе спецоперации из-за многочисленных ранений, полученных при интенсивных артиллерийских обстрелах."Рядовой Данил Лазарев до конца оставался верным присяге. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Похороны с воинскими почестями состоялись на кладбищенском комплексе "Степной", - говорится в сообщении мэрии.В администрации Оренбурга рассказали, что Данила воспитала мама Юлия Александровна с бабушкой Ириной Михайловной. В 2016 году Лазарев закончил оренбургскую школу №4, отучился на сварщика, а в 2020 был призван в ряды Вооруженных Сил России. В 2021 году продолжил служить по контракту. В марте 2022 года в составе своего подразделения был направлен для выполнения специальной военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, общество
17:29 20.03.2022
 
Воина из Оренбурга, погибшего на Украине, посмертно представили к награде

Воина из Оренбурга, погибшего на Украине, посмертно представили к ордену Мужества

© Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества
© Пресс-служба Правительства Красноярского края
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Орден Мужества. Архивное фото
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Рядовой Данил Лазарев из Оренбурга, погибший в ходе спецоперации РФ на Украине, посмертно представлен к награждению орденом Мужества, его похоронили в воскресенье на родине, сообщили в мэрии города.
Власти Оренбурга сообщили, что 21-летний Лазарев погиб на Украине в ходе спецоперации из-за многочисленных ранений, полученных при интенсивных артиллерийских обстрелах.
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"Рядовой Данил Лазарев до конца оставался верным присяге. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, он представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Похороны с воинскими почестями состоялись на кладбищенском комплексе "Степной", - говорится в сообщении мэрии.
В администрации Оренбурга рассказали, что Данила воспитала мама Юлия Александровна с бабушкой Ириной Михайловной. В 2016 году Лазарев закончил оренбургскую школу №4, отучился на сварщика, а в 2020 был призван в ряды Вооруженных Сил России. В 2021 году продолжил служить по контракту. В марте 2022 года в составе своего подразделения был направлен для выполнения специальной военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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