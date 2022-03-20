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Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией

Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией - РИА Новости, 20.03.2022

Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T02:19

2022-03-20T02:19

2022-03-20T02:19

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.По его словам, нужно "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов".В интервью журналу Spiegel Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. "Очевидно, это так", - сказал министр, по убеждению которого Россия "использует свою экспортную мощь".Призыв меньше отапливать жильеРанее Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Так, в своем десятипунктном плане, разработанном для Евросоюза, МЭА пишет: "Поощрять временную настройку терморегулятора потребителями".Средняя температура в домах в странах ЕС сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия, сообщает агентство. "Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — говорится в документе.Агентство призвало местные власти информировать население о похожих инициативах.По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45 процентов импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40 процентов.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Москвой, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

https://ria.ru/20220317/nemtsy-1778639791.html

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в мире, германия, сергей лавров, владимир путин, россия, европа, газпром, мэа, евросоюз, украина, донбасс