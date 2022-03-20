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Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией - РИА Новости, 20.03.2022
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Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией
Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией - РИА Новости, 20.03.2022
Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T02:19
2022-03-20T02:19
в мире
германия
сергей лавров
владимир путин
россия
европа
газпром
мэа
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.По его словам, нужно "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов".В интервью журналу Spiegel Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. "Очевидно, это так", - сказал министр, по убеждению которого Россия "использует свою экспортную мощь".Призыв меньше отапливать жильеРанее Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Так, в своем десятипунктном плане, разработанном для Евросоюза, МЭА пишет: "Поощрять временную настройку терморегулятора потребителями".Средняя температура в домах в странах ЕС сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия, сообщает агентство. "Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — говорится в документе.Агентство призвало местные власти информировать население о похожих инициативах.По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45 процентов импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40 процентов.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Москвой, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html
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в мире, германия, сергей лавров, владимир путин, россия, европа, газпром, мэа, евросоюз, украина, донбасс
02:19 20.03.2022
 
Немцев призвали есть меньше мяса ради "борьбы" с Россией

Глава Минсельхоза ФРГ Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради противостояния России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
По его словам, нужно "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов".
Покупатель в отделе макаронных изделий в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:00
Самим пригодится. Почему Россия запретила вывозить зерно и сахар
В интервью журналу Spiegel Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. "Очевидно, это так", - сказал министр, по убеждению которого Россия "использует свою экспортную мощь".

Призыв меньше отапливать жилье

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Так, в своем десятипунктном плане, разработанном для Евросоюза, МЭА пишет: "Поощрять временную настройку терморегулятора потребителями".
Средняя температура в домах в странах ЕС сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия, сообщает агентство. "Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — говорится в документе.
Агентство призвало местные власти информировать население о похожих инициативах.
На одной из улиц Мюнхена - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:55
В Германии предрекли обеднение немцев из-за санкций против России
По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45 процентов импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40 процентов.

Специальная военная операция

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Москвой, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:55
Немецкая бизнес-ассоциация выступила против разрыва отношений с Россией
 
В миреГерманияСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияЕвропаГазпромМЭАЕвросоюзУкраинаДонбасс
 
 
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