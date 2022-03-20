https://ria.ru/20220320/koronavirus-1779111577.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 74 675 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 74 675 человек - РИА Новости, 20.03.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 74 675 человек
За сутки в России выздоровели 74 675 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:07
2022-03-20T11:07
2022-03-20T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 74 675 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 74 675 человек, или на 22% меньше по сравнению с 19 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, россия
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 74 675 человек
В России за сутки выздоровели 74 675 человек после лечения от COVID-19