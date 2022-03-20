https://ria.ru/20220320/koronavirus-1779111577.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 74 675 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 74 675 человек - РИА Новости, 20.03.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 74 675 человек

За сутки в России выздоровели 74 675 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:07

2022-03-20T11:07

2022-03-20T11:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 74 675 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 74 675 человек, или на 22% меньше по сравнению с 19 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798875.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коронавирус covid-19, общество, россия