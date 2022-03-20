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В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779156181.html
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек - РИА Новости, 20.03.2022
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек
Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T18:21
2022-03-20T20:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
украина
россия
владимир путин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка, заявил штаб территориальной обороны республики."В течение дня 20 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка", — пишет штаб в Telegram.Накануне из Мариуполя в село Безыменное удалось вывезти 251 человека, в том числе 48 детей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779069058.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф
18:21 20.03.2022 (обновлено: 20:53 20.03.2022)
 
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек

Штаб обороны ДНР сообщил, что в республику из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка, заявил штаб территориальной обороны республики.
"В течение дня 20 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка", — пишет штаб в Telegram.
Накануне из Мариуполя в село Безыменное удалось вывезти 251 человека, в том числе 48 детей.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 21:37
Минобороны: более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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