https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779156181.html

В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек

В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек - РИА Новости, 20.03.2022

В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек

Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T18:21

2022-03-20T18:21

2022-03-20T20:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

украина

россия

владимир путин

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171394_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_891d87e05595bc4f03ee26c04ae1b88d.jpg

ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка, заявил штаб территориальной обороны республики."В течение дня 20 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка", — пишет штаб в Telegram.Накануне из Мариуполя в село Безыменное удалось вывезти 251 человека, в том числе 48 детей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779069058.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф