https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779156181.html
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек - РИА Новости, 20.03.2022
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек
Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T18:21
2022-03-20T18:21
2022-03-20T20:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
украина
россия
владимир путин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка, заявил штаб территориальной обороны республики."В течение дня 20 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка", — пишет штаб в Telegram.Накануне из Мариуполя в село Безыменное удалось вывезти 251 человека, в том числе 48 детей.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779069058.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф
18:21 20.03.2022 (обновлено: 20:53 20.03.2022)
В ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек
Штаб обороны ДНР сообщил, что в республику из Мариуполя за сутки эвакуировали 216 человек