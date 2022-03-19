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Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/voennye-1779049129.html
Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации
Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации - РИА Новости, 19.03.2022
Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации
Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:32
2022-03-19T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар", - говорится в сообщении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779047748.html
донецкая народная республика
украина
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россия
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донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия
18:32 19.03.2022 (обновлено: 18:52 19.03.2022)
 
Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации

Штаб обороны ДНР: войска республики освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой народной республики
Боец народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции Донецкой народной республики
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар", - говорится в сообщении штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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