https://ria.ru/20220319/voennye-1779049129.html

Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации

Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации - РИА Новости, 19.03.2022

Военные ДНР освободили 98 населенных пунктов с начала спецоперации

Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T18:32

2022-03-19T18:32

2022-03-19T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар", - говорится в сообщении штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779047748.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия