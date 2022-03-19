https://ria.ru/20220319/vatikan-1778981228.html

В МИД рассказали о контактах с Ватиканом по урегулированию на Украине

В МИД рассказали о контактах с Ватиканом по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.03.2022

В МИД рассказали о контактах с Ватиканом по урегулированию на Украине

Москва и Ватикан продолжают контактировать по урегулированию на Украине, Россия ценит посреднические усилия Папы Римского, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:53

2022-03-19T09:53

2022-03-19T11:32

в мире

ватикан

россия

украина

обострение ситуации в днр и лнр

папа римский

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва и Ватикан продолжают контактировать по урегулированию на Украине, Россия ценит посреднические усилия Папы Римского, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.Показательно, что папа Римский Франциск, в отличие от многих лидеров западных стран, не стал сразу высказывать поспешные суждения, сказал дипломат, и "проявил искреннюю заинтересованность разобраться, насколько это возможно, в ситуации на Украине и составить собственное мнение"."На данном этапе контакты с Ватиканом продолжаются. Ценим неоднократно поступавшие от наших ватиканских партнеров предложения о посреднических услугах в любом формате в диалоге России с украинскими властями", - подчеркнул ПарамоновПапа Римский Франциск лично прибыл в российское посольство при Святом престоле 25 февраля и провел беседу с послом РФ, которая продолжалась около 40 минут. В ходе разговора он выразил большую озабоченность гуманитарной ситуацией на Украине и призвал беречь людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220308/vatikan-1777170519.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777080204.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ватикан, россия, украина, папа римский, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), донецкая народная республика, вооруженные силы рф