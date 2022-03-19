https://ria.ru/20220319/vaktsina-1779003833.html

Вакцина "Конвасэл" универсальна, заявила Скворцова

Вакцина "Конвасэл" универсальна, заявила Скворцова - РИА Новости, 19.03.2022

Вакцина "Конвасэл" универсальна, заявила Скворцова

Вакцина "Конвасэл" будет эффективна и против "стелс-омикрона", она универсальна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:01

2022-03-19T13:01

2022-03-19T13:11

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" будет эффективна и против "стелс-омикрона", она универсальна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Минздрав России в пятницу зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства."Омикрон-стелс", который уже сейчас в Москве превалирует над ВА.1 омикроном, отличается на 28 мутаций. Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас",- сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что в настоящее время вакцина выглядит универсальной, в дальнейшем ее будут проверять на практике.

https://ria.ru/20220318/vaktsina-1778952598.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вакцинация россиян от covid-19, москва, россия