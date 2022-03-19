https://ria.ru/20220319/vaktsina-1779003833.html
Вакцина "Конвасэл" универсальна, заявила Скворцова
Вакцина "Конвасэл" универсальна, заявила Скворцова - РИА Новости, 19.03.2022
Вакцина "Конвасэл" универсальна, заявила Скворцова
Вакцина "Конвасэл" будет эффективна и против "стелс-омикрона", она универсальна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:01
2022-03-19T13:01
2022-03-19T13:11
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" будет эффективна и против "стелс-омикрона", она универсальна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Минздрав России в пятницу зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства."Омикрон-стелс", который уже сейчас в Москве превалирует над ВА.1 омикроном, отличается на 28 мутаций. Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас",- сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что в настоящее время вакцина выглядит универсальной, в дальнейшем ее будут проверять на практике.
https://ria.ru/20220318/vaktsina-1778952598.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, вакцинация россиян от covid-19, москва, россия
13:01 19.03.2022 (обновлено: 13:11 19.03.2022)
Вакцина "Конвасэл" универсальна, заявила Скворцова
Глава ФМБА Скворцова заявила, что "Конвасэл" будет эффективен против "стелс-омикрона"