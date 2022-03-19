https://ria.ru/20220319/ukraina-1779009161.html

Лукашенко: Минск постарается сделать все для урегулирования на Украине

Лукашенко: Минск постарается сделать все для урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.03.2022

Лукашенко: Минск постарается сделать все для урегулирования на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск постарается сделать все для прекращения конфликта на Украине. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:33

2022-03-19T13:33

2022-03-19T13:33

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск постарается сделать все для прекращения конфликта на Украине."Мы абсолютно нейтральны, поскольку у нас идут переговоры. Это - подтверждение нашей нейтральной позиции. Мы не собираемся втягиваться в эту войну. Мы сделаем все для того, чтобы эта война прекратилась", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем Youtube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.Он добавил, что не будет заниматься осуждениями какой-то из сторон. "Осуждать Россию, осуждать Украину – если делать кому-то больше нечего на Западе, то занимайтесь. Мы должны заниматься тем, чтобы война прекратилась и мы начали выстраивать самые дружественные и теплые отношения. Любая война заканчивается миром, и люди со временем забывают", - сказал Лукашенко.Отвечая на вопрос японского журналиста, может ли Лукашенко повлиять на Россию и Украину, чтобы военные действия прекратились, белорусский президент сказал: "Мы постараемся".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/yadernoe-oruzhie-1778998521.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778999252.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф