https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779018142.html

Псковский губернатор заявил об угрозах в свой адрес из-за спецоперации

Псковский губернатор заявил об угрозах в свой адрес из-за спецоперации - РИА Новости, 19.03.2022

Псковский губернатор заявил об угрозах в свой адрес из-за спецоперации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в его адрес, а также в адрес его команды поступают угрозы в связи со спецоперацией РФ по... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:39

2022-03-19T14:39

2022-03-19T14:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в его адрес, а также в адрес его команды поступают угрозы в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины."Вражеские провокации есть и на территории нашей страны. Знаю, что многие из вас получали и получают рассылки из Украины с призывами выходить на протесты. Немало людей получали и прямые угрозы вплоть до обещания расправы над семьей и детьми", - рассказал Ведерников в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте"."Могу сказать, что и мне лично, и членам моей команды постоянно приходят такие сообщения. Оскорбляют, обещают расправу и смерть, присылают фотографии с якобы погибшими российскими военнослужащими. Такого сейчас очень много", - добавил Ведерников.Псковский губернатор назвал эту ситуацию частью информационной войны, призвав жителей региона не поддаваться на подобные провокации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/plen-1778205463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, прибалтика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф