Псковский губернатор заявил об угрозах в свой адрес из-за спецоперации
Губернатор Ведерников сообщил об угрозах в свой адрес из-за спецоперации на Украине
Михаил Ведерников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в его адрес, а также в адрес его команды поступают угрозы в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины.
"Вражеские провокации есть и на территории нашей страны. Знаю, что многие из вас получали и получают рассылки из Украины с призывами выходить на протесты. Немало людей получали и прямые угрозы вплоть до обещания расправы над семьей и детьми", - рассказал Ведерников в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
"Могу сказать, что и мне лично, и членам моей команды постоянно приходят такие сообщения. Оскорбляют, обещают расправу и смерть, присылают фотографии с якобы погибшими российскими военнослужащими. Такого сейчас очень много", - добавил Ведерников.
Псковский губернатор назвал эту ситуацию частью информационной войны, призвав жителей региона не поддаваться на подобные провокации.
"Друзья, вы должны понимать, что это часть информационной войны - не фигурально, а совершенно буквально. Этим занимаются центры информационно-психологических операций ВСУ. Кстати, подобные центры сейчас работают против нас в Польше, Прибалтике и ряде других стран Европы. Не поддавайтесь на провокации и будьте бдительны", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.