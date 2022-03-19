Таджикистан снял ограничения по коронавирусу
В Таджикистане сняли ограничения по коронавирусу
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Украшения на улице Душанбе
ДУШАНБЕ, 19 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан снял ограничения по COVID-19, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД страны.
"По решению Республиканского штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом и с учётом нормализации эпидемиологической обстановки в Таджикистане с 15 марта 2022 года были сняты ограничения, действовавшие ранее при въезде и нахождении на территории страны, отменен обязательный режим ношения масок в общественных местах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работа пропускных пунктов государственной границы Таджикистана с Узбекистаном переходит в обычный режим. "Контроль коронавирусной инфекции осуществляется на основе предоставления свидетельства о полной вакцинации против COVID-19 без необходимости прохождения на территории Таджикистана вирусологической проверки на наличие/отсутствие коронавируса", - сообщил он.
Признаются свидетельства о полной вакцинации против COVID-19, выданные медицинскими учреждениями стран-участниц СНГ.
"При пересечении пунктов пропуска госграницы Таджикистана граждане страны и иностранных государств освобождаются от прохождения повторной лабораторной проверки на коронавирус на месте при наличии медицинской справки, полученной в стране отбытия не ранее чем за 72 часа до въезда в Таджикистан и подтверждающей отсутствие коронавирусной инфекции", - добавили в МИД.