https://ria.ru/20220319/tadzhikistan-1778980425.html

Таджикистан снял ограничения по коронавирусу

Таджикистан снял ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 19.03.2022

Таджикистан снял ограничения по коронавирусу

Таджикистан снял ограничения по COVID-19, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД страны. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:46

2022-03-19T09:46

2022-03-19T09:46

распространение коронавируса

в мире

таджикистан

коронавирус covid-19

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ДУШАНБЕ, 19 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан снял ограничения по COVID-19, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД страны."По решению Республиканского штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом и с учётом нормализации эпидемиологической обстановки в Таджикистане с 15 марта 2022 года были сняты ограничения, действовавшие ранее при въезде и нахождении на территории страны, отменен обязательный режим ношения масок в общественных местах", - сказал собеседник агентства.По его словам, работа пропускных пунктов государственной границы Таджикистана с Узбекистаном переходит в обычный режим. "Контроль коронавирусной инфекции осуществляется на основе предоставления свидетельства о полной вакцинации против COVID-19 без необходимости прохождения на территории Таджикистана вирусологической проверки на наличие/отсутствие коронавируса", - сообщил он.Признаются свидетельства о полной вакцинации против COVID-19, выданные медицинскими учреждениями стран-участниц СНГ."При пересечении пунктов пропуска госграницы Таджикистана граждане страны и иностранных государств освобождаются от прохождения повторной лабораторной проверки на коронавирус на месте при наличии медицинской справки, полученной в стране отбытия не ранее чем за 72 часа до въезда в Таджикистан и подтверждающей отсутствие коронавирусной инфекции", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220317/utechka-1778572019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, таджикистан, коронавирус covid-19