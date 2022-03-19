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В Британии посадили очередной самолет для проверки "связей" с Россией - РИА Новости, 19.03.2022
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В Британии посадили очередной самолет для проверки "связей" с Россией
В Британии посадили очередной самолет для проверки "связей" с Россией - РИА Новости, 19.03.2022
В Британии посадили очередной самолет для проверки "связей" с Россией
Власти Великобритании расследуют возможные связи с Россией самолёта, попавшего в воздушное пространство Соединённого Королевства, заявил глава британского... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:03
2022-03-19T20:03
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
великобритания
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Власти Великобритании расследуют возможные связи с Россией самолёта, попавшего в воздушное пространство Соединённого Королевства, заявил глава британского Минтранса Грант Шэппс."Сегодня я предпринял быстрые действия, чтобы идентифицировать и посадить еще один самолет в ожидании ответов на запросы о возможных связях с Россией", - написал министр в Twitter.Ранее, 12 марта, Минтранс Великобритании задержал частный самолёт в лондонском аэропорту Лутон на предмет проверки его возможных связей с Россией.Великобритания 9 марта приравняла к уголовному преступлению появление любого российского самолета в ее воздушном пространстве и разрешила задерживать эти самолеты.Ранее Великобритания в связи с российской военной спецоперацией на Украине запретила российским самолетам, в том числе частным, полеты в страну. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778972196.html
россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, великобритания, санкции в отношении россии
20:03 19.03.2022
 
В Британии посадили очередной самолет для проверки "связей" с Россией

Власти Великобритании посадили очередной самолет для проверки "связей" с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер
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ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Власти Великобритании расследуют возможные связи с Россией самолёта, попавшего в воздушное пространство Соединённого Королевства, заявил глава британского Минтранса Грант Шэппс.
"Сегодня я предпринял быстрые действия, чтобы идентифицировать и посадить еще один самолет в ожидании ответов на запросы о возможных связях с Россией", - написал министр в Twitter.
Ранее, 12 марта, Минтранс Великобритании задержал частный самолёт в лондонском аэропорту Лутон на предмет проверки его возможных связей с Россией.
Великобритания 9 марта приравняла к уголовному преступлению появление любого российского самолета в ее воздушном пространстве и разрешила задерживать эти самолеты.
Ранее Великобритания в связи с российской военной спецоперацией на Украине запретила российским самолетам, в том числе частным, полеты в страну. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВеликобританияСанкции в отношении России
 
 
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