https://ria.ru/20220319/samolet-1779008128.html
В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов
В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов - РИА Новости, 19.03.2022
В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов
Самолет, летевший из Якутска в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:29
2022-03-19T13:29
2022-03-19T13:30
происшествия
москва
якутск
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самолет, летевший из Якутска в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет Airbus A-330-300 компании "Аэрофлот" по маршруту Якутск - Москва, прибывший в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы передней стойки, приземлился в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220203/samolet-1770806133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, якутск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
13:29 19.03.2022 (обновлено: 13:30 19.03.2022)
В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов
Рейс, летевший из Якутска в Москву, приземлился в Шереметьево с неисправностью тормозов