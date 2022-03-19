https://ria.ru/20220319/samolet-1779008128.html

В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов

В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов - РИА Новости, 19.03.2022

В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов

Самолет, летевший из Якутска в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:29

2022-03-19T13:29

2022-03-19T13:30

происшествия

москва

якутск

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самолет, летевший из Якутска в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет Airbus A-330-300 компании "Аэрофлот" по маршруту Якутск - Москва, прибывший в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы передней стойки, приземлился в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220203/samolet-1770806133.html

москва

якутск

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Дарья Буймова

происшествия, москва, якутск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)