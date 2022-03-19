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В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов - РИА Новости, 19.03.2022
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В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов
В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов - РИА Новости, 19.03.2022
В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов
Самолет, летевший из Якутска в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:29
2022-03-19T13:30
происшествия
москва
якутск
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самолет, летевший из Якутска в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет Airbus A-330-300 компании "Аэрофлот" по маршруту Якутск - Москва, прибывший в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы передней стойки, приземлился в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220203/samolet-1770806133.html
москва
якутск
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происшествия, москва, якутск, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
13:29 19.03.2022 (обновлено: 13:30 19.03.2022)
 
В Шереметьево сел самолет Якутск — Москва с неисправностью тормозов

Рейс, летевший из Якутска в Москву, приземлился в Шереметьево с неисправностью тормозов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самолет, летевший из Якутска в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет Airbus A-330-300 компании "Аэрофлот" по маршруту Якутск - Москва, прибывший в аэропорт "Шереметьево" с неисправностью тормозной системы передней стойки, приземлился в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 10:40
Самолет Москва-Махачкала благополучно сел в Шереметьево после неисправности
 
ПроисшествияМоскваЯкутскАэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
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