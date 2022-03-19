00:41 19.03.2022 (обновлено: 10:21 19.03.2022)
В Норвегии разбился военный самолет США с четырьмя людьми на борту
Nordic News: на севере Норвегии разбился военный самолет США с четырьмя людьми на борту
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias PimentelКонвертоплан ВВС США MV-22B Osprey во время учений Cold Response в Норвегии
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias Pimentel
Конвертоплан ВВС США MV-22B Osprey во время учений Cold Response в Норвегии
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский военный самолет, на борту которого находились четыре человека, разбился на севере Норвегии, сообщает портал Nordic News. Пресс-служба второго экспедиционного корпуса морской пехоты США подтвердила эту информацию, документ поступил в распоряжение РИА Новости.
"Гражданские власти Норвегии ведут поисково-спасательную операцию", — говорится в сообщении.
Самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response.
Военные добавили, что в курсе информации о произошедшем и продолжают оценку случившегося.
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