https://ria.ru/20220319/samolet-1778963394.html

В Норвегии разбился военный самолет США с четырьмя людьми на борту

В Норвегии разбился военный самолет США с четырьмя людьми на борту - РИА Новости, 19.03.2022

В Норвегии разбился военный самолет США с четырьмя людьми на борту

Американский военный самолет, на борту которого находились четыре человека, разбился на севере Норвегии, сообщает портал Nordic News. Пресс-служба второго... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T00:41

2022-03-19T00:41

2022-03-19T10:21

в мире

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нато

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американский военный самолет, на борту которого находились четыре человека, разбился на севере Норвегии, сообщает портал Nordic News. Пресс-служба второго экспедиционного корпуса морской пехоты США подтвердила эту информацию, документ поступил в распоряжение РИА Новости.Самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response.Военные добавили, что в курсе информации о произошедшем и продолжают оценку случившегося.

https://ria.ru/20220211/mirazh-1772179904.html

норвегия

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Никита Стома

в мире, норвегия, нато, сша, ввс сша