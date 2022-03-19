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СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2022
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СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе
СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2022
СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе
Более 80 уголовных дел, в том числе по статьям за геноцид и жестокое обращение с гражданским населением Донбасса, возбуждено с начала обострения ситуации на... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:49
2022-03-19T15:09
происшествия
россия
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 80 уголовных дел, в том числе по статьям за геноцид и жестокое обращение с гражданским населением Донбасса, возбуждено с начала обострения ситуации на Украине в феврале, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В условиях специальной военной операции на Украине следователи СК РФ стали фиксировать новые факты совершения преступлений не только в отношении мирного населения, но и в отношении военнослужащих, выполняющих свой долг."С момента обострения ситуации в феврале 2022 года СК России уже возбуждено более 80 уголовных дел, в том числе по составам преступлений ... "геноцид", "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", "покушение на убийство", "захват заложников", и по ряду других составов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2014 года следователи СК проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирного населения Донбасса. Уточняется, что уже возбуждено более 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц, среди которых представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.Добавляется, что многие мирные жители почувствовали себя в безопасности впервые за 8 лет, только прибыв на территорию России, где им оказывают помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220316/rassledovanie-1778551462.html
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россия
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происшествия, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
14:49 19.03.2022 (обновлено: 15:09 19.03.2022)
 
СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе

СК с февраля возбудил более 80 уголовных дел по преступлениям против населения Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 80 уголовных дел, в том числе по статьям за геноцид и жестокое обращение с гражданским населением Донбасса, возбуждено с начала обострения ситуации на Украине в феврале, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В условиях специальной военной операции на Украине следователи СК РФ стали фиксировать новые факты совершения преступлений не только в отношении мирного населения, но и в отношении военнослужащих, выполняющих свой долг.
"С момента обострения ситуации в феврале 2022 года СК России уже возбуждено более 80 уголовных дел, в том числе по составам преступлений ... "геноцид", "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", "покушение на убийство", "захват заложников", и по ряду других составов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2014 года следователи СК проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирного населения Донбасса. Уточняется, что уже возбуждено более 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц, среди которых представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава СК поручил расследовать обстоятельства обстрела села Васильевка в ДНР
Добавляется, что многие мирные жители почувствовали себя в безопасности впервые за 8 лет, только прибыв на территорию России, где им оказывают помощь и поддержку.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава СК поручил установить причастных к массовому убийству людей в ЛНР
 
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