https://ria.ru/20220319/rassledovanie-1779019865.html

СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе

СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2022

СК с февраля возбудил более 80 дел по преступлениям в Донбассе

Более 80 уголовных дел, в том числе по статьям за геноцид и жестокое обращение с гражданским населением Донбасса, возбуждено с начала обострения ситуации на... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:49

2022-03-19T14:49

2022-03-19T15:09

происшествия

россия

украина

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 80 уголовных дел, в том числе по статьям за геноцид и жестокое обращение с гражданским населением Донбасса, возбуждено с начала обострения ситуации на Украине в феврале, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В условиях специальной военной операции на Украине следователи СК РФ стали фиксировать новые факты совершения преступлений не только в отношении мирного населения, но и в отношении военнослужащих, выполняющих свой долг."С момента обострения ситуации в феврале 2022 года СК России уже возбуждено более 80 уголовных дел, в том числе по составам преступлений ... "геноцид", "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", "покушение на убийство", "захват заложников", и по ряду других составов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2014 года следователи СК проводят расследование всех преступных фактов в отношении мирного населения Донбасса. Уточняется, что уже возбуждено более 500 уголовных дел в отношении более чем 100 лиц, среди которых представители военного и политического руководства и силовых структур Украины.Добавляется, что многие мирные жители почувствовали себя в безопасности впервые за 8 лет, только прибыв на территорию России, где им оказывают помощь и поддержку.

https://ria.ru/20220316/rassledovanie-1778551462.html

https://ria.ru/20220313/vsu-1777956287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)