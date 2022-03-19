https://ria.ru/20220319/rassledovanie-1778993082.html

Обвиняемый в гибели главы Минцифры Приамурья полностью признал вину

Обвиняемый в гибели главы Минцифры Приамурья полностью признал вину - РИА Новости, 19.03.2022

Обвиняемый в гибели главы Минцифры Приамурья полностью признал вину

Обвиняемый в гибели главы минцифры Амурской области полностью признал свою вину, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:30

2022-03-19T11:30

2022-03-19T11:30

происшествия

россия

амурская область

благовещенск

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мар – РИА Новости. Обвиняемый в гибели главы минцифры Амурской области полностью признал свою вину, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, сообщает СУСК РФ по региону.Уточняется, что были допрошены свидетели и проведены судебные экспертизы, обстоятельства преступления полностью установлены."Расследование уголовного дела о гибели министра цифрового развития и связи Амурской области находится на завершающем этапе. <…> Обвиняемый, который был задержан "по горячим следам", признался, что толкнул потерпевшего в лицо, тот потерял равновесие, при падении ударился головой о бетонную поверхность площадки и получил смертельную травму. Вину в инкриминируемом ему преступлении обвиняемый признал полностью", - говорится в сообщении.В ближайшее время обвиняемому предоставят возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.Уголовное дело после смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова завели в июле 2021 года. По данным СК, 17 июля Курдюков и обвиняемый находились на отдыхе в пансионате в пригороде Благовещенска, между ними произошел конфликт, перешедший в драку. Курдюкова доставили в больницу, где он скончался 24 июля. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Был задержан 39-летний подозреваемый. По данным СМИ, в конфликт с Курдюковым вступил мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.

https://ria.ru/20210727/arest-1743059724.html

https://ria.ru/20210725/rassledovanie-1742810154.html

россия

амурская область

благовещенск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержан подозреваемый по делу об убийстве министра цифрового развития Приамурья Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. По данным СМИ, Курдюкова на этой неделе госпитализировали после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в ведомстве, он находился на больничном, а обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. 2022-03-19T11:30 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф)