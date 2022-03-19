https://ria.ru/20220319/peterburg-1779010194.html

Власти Петербурга подготовили новые меры поддержки бизнеса

Власти Петербурга подготовили новые меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 19.03.2022

Власти Петербурга подготовили новые меры поддержки бизнеса

Новые меры поддержки бизнеса подготовили в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:42

2022-03-19T13:42

2022-03-19T13:42

экономика

александр беглов

санкции в отношении россии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Новые меры поддержки бизнеса подготовили в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Губернатор Александр Беглов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. Отменяются все проверки, которые были запланированы городскими контролирующими службами, кроме вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Проверки приостановлены до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Еще одна мера направлена на снижение налоговой нагрузки. В частности, для обрабатывающих производств и для IT-компаний снижаются ставки по упрощенной системе налогообложения. Ставка 1% устанавливается в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% - если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов.Отмечается, что пониженные ставки будут действовать в этом году для производств и до конца 2024 года для сферы информационных технологий. Это позволит стимулировать процессы импортозамещения и выпускать новую, необходимую городу продукцию.Также принято решение о создании рабочей группы, которая будет рассматривать вопросы, связанные с необходимостью демонтажа нестационарных торговых объектов. Если нестационарные торговые объекты не создают угрозы безопасности, отсутствуют решения суда о сносе, нарушения законодательства, арендатор действует добросовестно - решения о сносе приниматься не будут.Региональные меры поддержки начнут действовать после принятия соответствующих нормативно-правовых актов, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220319/kreditovanie-1778997098.html

https://ria.ru/20220318/gladkov-1778943143.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр беглов, санкции в отношении россии, санкт-петербург