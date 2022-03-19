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В Пантелеймоновке ВСУ повредили детсад и поликлинику во время обстрелов - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/panteleymonovka-1778994076.html
В Пантелеймоновке ВСУ повредили детсад и поликлинику во время обстрелов
В Пантелеймоновке ВСУ повредили детсад и поликлинику во время обстрелов - РИА Новости, 19.03.2022
В Пантелеймоновке ВСУ повредили детсад и поликлинику во время обстрелов
В результате обстрела со стороны украинских войск были повреждены детсад и поликлиника в Пантелеймоновке в ДНР, сообщает мэр донецкой Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:37
2022-03-19T12:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск были повреждены детсад и поликлиника в Пантелеймоновке в ДНР, сообщает мэр донецкой Горловки Иван Приходько."ВФУ подвергли обстрелу горловский поселок Пантелеймоновка… Повреждения получили здания детского сада № 8…, территориального центра социального обслуживания населения… и поликлиники", - сообщил он.Кроме того, было зафиксировано прямое попадание снаряда в частный дом, ранена мирная жительница.Позднее мэр сообщил о том, что был ранен еще один мирный житель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
11:37 19.03.2022 (обновлено: 12:11 19.03.2022)
 
В Пантелеймоновке ВСУ повредили детсад и поликлинику во время обстрелов

Мэр Горловки Приходько: в Пантелеймоновке ВСУ повредили детсад и поликлинику при обстрелах

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских войск были повреждены детсад и поликлиника в Пантелеймоновке в ДНР, сообщает мэр донецкой Горловки Иван Приходько.
"ВФУ подвергли обстрелу горловский поселок Пантелеймоновка… Повреждения получили здания детского сада № 8…, территориального центра социального обслуживания населения… и поликлиники", - сообщил он.
Кроме того, было зафиксировано прямое попадание снаряда в частный дом, ранена мирная жительница.
Позднее мэр сообщил о том, что был ранен еще один мирный житель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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