https://ria.ru/20220319/obstrely-1779053376.html
ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами
ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами
В ЛНР был зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по населенному пункту Первомайск, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:14
2022-03-19T19:14
2022-03-19T19:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. В ЛНР был зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по населенному пункту Первомайск, сообщило представительство республики в СЦКК.По данным представительства, в 18.25 по Первомайску было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/pomosch-1779043291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:14 19.03.2022 (обновлено: 19:19 19.03.2022)
ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами калибром 122 миллиметра