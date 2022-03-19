https://ria.ru/20220319/obstrely-1779053376.html

ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами

ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ обстреляли Первомайск десятью снарядами

В ЛНР был зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по населенному пункту Первомайск, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T19:14

2022-03-19T19:14

2022-03-19T19:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. В ЛНР был зафиксирован обстрел со стороны украинских войск по населенному пункту Первомайск, сообщило представительство республики в СЦКК.По данным представительства, в 18.25 по Первомайску было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр