Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полтора часа обстреляли три населенных пункта
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом в Донецке, пострадавший от обстрелов ВСУ
Многоэтажный дом в Донецке, пострадавший от обстрелов ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли населенные пункты Еленовка, Сигнальное и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17:15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 18:20 (время совпадает с мск) - населенный пункт Жованка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 18:30 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.