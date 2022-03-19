Правительство внесло проект о подтверждении нулевого НДС для экспортеров
Правительство внесло проект об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортеров
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло Госдуму законопроект об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортеров, все необходимые сведения можно будет предоставлять в электронной форме, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает и переводит в электронный вид процедуру подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС для экспортеров. Предлагаемые изменения направлены на дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по действующему порядку для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры должны предоставить пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. Уточняется, что с 2015 года у них появилась возможность направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, но сейчас реестр включает исключительно сведения из деклараций. В пресс-службе кабмина поясняют, что из-за этого остается необходимость направлять часть документов на бумаге. При этом законопроект правительства предусматривает возможность представления всех необходимых сведений в электронной форме.
"Переход на новый порядок позволит налоговым органам обрабатывать представленные в составе реестров сведения в автоматическом режиме. Он также упростит процесс сопоставления представленных данных со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС России в рамках информационного обмена", - заключили в пресс-службе кабмина.