https://ria.ru/20220319/nalogi-1778984679.html

Правительство внесло проект о подтверждении нулевого НДС для экспортеров

Правительство внесло проект о подтверждении нулевого НДС для экспортеров - РИА Новости, 19.03.2022

Правительство внесло проект о подтверждении нулевого НДС для экспортеров

Правительство РФ внесло Госдуму законопроект об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортеров, все необходимые сведения можно будет предоставлять в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:24

2022-03-19T10:24

2022-03-19T10:24

экономика

россия

госдума рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло Госдуму законопроект об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортеров, все необходимые сведения можно будет предоставлять в электронной форме, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает и переводит в электронный вид процедуру подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС для экспортеров. Предлагаемые изменения направлены на дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес", - говорится в сообщении.Отмечается, что по действующему порядку для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС экспортеры должны предоставить пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. Уточняется, что с 2015 года у них появилась возможность направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, но сейчас реестр включает исключительно сведения из деклараций. В пресс-службе кабмина поясняют, что из-за этого остается необходимость направлять часть документов на бумаге. При этом законопроект правительства предусматривает возможность представления всех необходимых сведений в электронной форме."Переход на новый порядок позволит налоговым органам обрабатывать представленные в составе реестров сведения в автоматическом режиме. Он также упростит процесс сопоставления представленных данных со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС России в рамках информационного обмена", - заключили в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20220311/minfin-1777648817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)