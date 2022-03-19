https://ria.ru/20220319/nagrady-1778981892.html

Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды

Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды - РИА Новости, 19.03.2022

Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:00

2022-03-19T10:00

2022-03-19T10:05

россия

подольск

общество

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ПОДОЛЬСК (Московская область), 19 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.Награждение состоялось в субботу в Военном клиническом госпитале Минобороны России в подмосковном Подольске. Военнослужащим вручены медали "За отвагу". Ранее о награждении данных военнослужащих был указ президента России.Иванов от имени министра обороны РФ выразил военнослужащим благодарность за героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга."Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся вами! Вы нужны нашей Родине!" - сказал Иванов в ходе награждения военнослужащих. Начальник госпиталя Пётр Коновалов доложил замминистра обороны, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки все они будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

https://ria.ru/20220314/nagrada-1778091107.html

https://ria.ru/20220312/nagrada-1777796393.html

россия

подольск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, подольск, общество