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Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды - РИА Новости, 19.03.2022
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Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды
Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды - РИА Новости, 19.03.2022
Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:00
2022-03-19T10:05
россия
подольск
общество
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ПОДОЛЬСК (Московская область), 19 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.Награждение состоялось в субботу в Военном клиническом госпитале Минобороны России в подмосковном Подольске. Военнослужащим вручены медали "За отвагу". Ранее о награждении данных военнослужащих был указ президента России.Иванов от имени министра обороны РФ выразил военнослужащим благодарность за героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга."Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся вами! Вы нужны нашей Родине!" - сказал Иванов в ходе награждения военнослужащих. Начальник госпиталя Пётр Коновалов доложил замминистра обороны, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки все они будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.
https://ria.ru/20220314/nagrada-1778091107.html
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россия
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россия, подольск, общество
10:00 19.03.2022 (обновлено: 10:05 19.03.2022)
 
Отличившимся в операции по защите Донбасса военным вручили госнаграды

Замминистра обороны Иванов вручил госнаграды отличившимся в операции по защите Донбасса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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ПОДОЛЬСК (Московская область), 19 мар - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.
Награждение состоялось в субботу в Военном клиническом госпитале Минобороны России в подмосковном Подольске. Военнослужащим вручены медали "За отвагу". Ранее о награждении данных военнослужащих был указ президента России.
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Иванов от имени министра обороны РФ выразил военнослужащим благодарность за героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга.
"Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся вами! Вы нужны нашей Родине!" - сказал Иванов в ходе награждения военнослужащих. Начальник госпиталя Пётр Коновалов доложил замминистра обороны, что поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. После выписки все они будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.
В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.
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