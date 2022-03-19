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В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/lnr-1778983230.html
В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 19.03.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 40 человек личного... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:11
2022-03-19T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 40 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава;1 боевая машина пехоты БМП-1; 1 бронетранспортер", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Согласно заявлению, потери включают также три единицы автомобильной техники и три единицы минометов калибра 120 миллиметров.Как отмечается в заявлении, в результате двух обстрелов территории ЛНР за минувшие сутки погибли три мирных жителя, двое пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр
10:11 19.03.2022 (обновлено: 10:32 19.03.2022)
 
В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 40 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий военной комендатуры ЛНР
Военнослужащий военной комендатуры ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий военной комендатуры ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 40 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава;1 боевая машина пехоты БМП-1; 1 бронетранспортер", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Согласно заявлению, потери включают также три единицы автомобильной техники и три единицы минометов калибра 120 миллиметров.
Как отмечается в заявлении, в результате двух обстрелов территории ЛНР за минувшие сутки погибли три мирных жителя, двое пострадали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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