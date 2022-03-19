https://ria.ru/20220319/lnr-1778983230.html

В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 19.03.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении 40 украинских военных за сутки

Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 40 человек личного... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:11

2022-03-19T10:11

2022-03-19T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 40 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава;1 боевая машина пехоты БМП-1; 1 бронетранспортер", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Согласно заявлению, потери включают также три единицы автомобильной техники и три единицы минометов калибра 120 миллиметров.Как отмечается в заявлении, в результате двух обстрелов территории ЛНР за минувшие сутки погибли три мирных жителя, двое пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/obstrel-1778948307.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр