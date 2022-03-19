https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778991593.html
В Москве за сутки госпитализировали 171 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 171 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 171 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 927 новых случаев COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:16
2022-03-19T11:16
2022-03-19T11:18
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 927 новых случаев COVID, умерли 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 927, 171 человек госпитализирован за сутки, выздоровели 1593, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 728 321 случай коронавируса, выздоровели 2 532 057 человек, умерли из-за COVID 42 396 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 155 человек.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778826891.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:16 19.03.2022 (обновлено: 11:18 19.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 171 человека с COVID-19
В Москве выявили 927 новых случаев заражения коронавирусом