https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778989515.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 95 558 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 95 558 человек - РИА Новости, 19.03.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 95 558 человек
За сутки в России после лечения от коронавируса выздоровели 95 558 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:04
2022-03-19T11:04
2022-03-19T11:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За сутки в России после лечения от коронавируса выздоровели 95 558 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 95 558 человек, или на 9% меньше по сравнению с 18 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798875.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 19.03.2022 (обновлено: 11:12 19.03.2022)
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 95 558 человек
В России за сутки выздоровели 95 558 человек после лечения от COVID-19