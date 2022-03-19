https://ria.ru/20220319/koronavirus-1778989515.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 95 558 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 95 558 человек - РИА Новости, 19.03.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 95 558 человек

За сутки в России после лечения от коронавируса выздоровели 95 558 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:04

2022-03-19T11:04

2022-03-19T11:12

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. За сутки в России после лечения от коронавируса выздоровели 95 558 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 95 558 человек, или на 9% меньше по сравнению с 18 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778798875.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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