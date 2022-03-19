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Конфликт с Россией никому не нужен, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 19.03.2022
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Конфликт с Россией никому не нужен, заявил глава Пентагона
Конфликт с Россией никому не нужен, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 19.03.2022
Конфликт с Россией никому не нужен, заявил глава Пентагона
США не будут участвовать в боевых действиях на Украине и вводить бесполетную зону над этой страной, конфронтация Штатов и России никому не нужна, заявил глава... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T05:13
2022-03-19T10:05
в мире
ллойд остин
пентагон
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США не будут участвовать в боевых действиях на Украине и вводить бесполетную зону над этой страной, конфронтация Штатов и России никому не нужна, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.Он подчеркнул, что установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, поскольку пришлось бы предпринимать действия против нарушителей режима."Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт", — сказал Остин.Он подчеркнул, что США при этом будут защищать "каждый дюйм" территории стран НАТО.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, ллойд остин, пентагон, украина, россия, сша
05:13 19.03.2022 (обновлено: 10:05 19.03.2022)
 
Конфликт с Россией никому не нужен, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Остин: США не будут участвовать в боевых действиях на Украине

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США не будут участвовать в боевых действиях на Украине и вводить бесполетную зону над этой страной, конфронтация Штатов и России никому не нужна, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.

"Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине", — сказал Остин.

Он подчеркнул, что установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, поскольку пришлось бы предпринимать действия против нарушителей режима.
"Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт", — сказал Остин.
Он подчеркнул, что США при этом будут защищать "каждый дюйм" территории стран НАТО.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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