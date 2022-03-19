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Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/kiva-1779055896.html
Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива
Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива - РИА Новости, 19.03.2022
Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива
Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива считает, что восстановить Украину можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:38
2022-03-19T19:39
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
илья кива
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива считает, что восстановить Украину можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами."Путин придёт, порядок наведёт - именно этого больше всего боится олигархический строй страны. Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины", - сказал Кива в своем обращении в Telegram-канале.По его словам, олигархам отдали целые отрасли экономики, взамен они должны были "контролировать информационное поле и политическое и выполнять поставленные задачи западных кураторов". Кива отметил, что все призывы со стороны украинских СМИ о противостоянии операции РФ - это "защита криминального бизнеса, который обогащал их"."Каждый понимает, когда начнёт действовать закон и порядок, появится ответственность и за ранее совершенные преступления придётся сидеть. А когда кто-то задет вопрос - на что мы восстановим Украину? - я отвечу: мы заставим вернуть награбленное в украинский бюджет и этого хватит на две страны", - добавил Кива.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778800322.html
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, илья кива, украина
19:38 19.03.2022 (обновлено: 19:39 19.03.2022)
 
Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: восстановить Украину можно, если вернуть награбленное олигархами

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива считает, что восстановить Украину можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами.
"Путин придёт, порядок наведёт - именно этого больше всего боится олигархический строй страны. Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины", - сказал Кива в своем обращении в Telegram-канале.
По его словам, олигархам отдали целые отрасли экономики, взамен они должны были "контролировать информационное поле и политическое и выполнять поставленные задачи западных кураторов". Кива отметил, что все призывы со стороны украинских СМИ о противостоянии операции РФ - это "защита криминального бизнеса, который обогащал их".
"Каждый понимает, когда начнёт действовать закон и порядок, появится ответственность и за ранее совершенные преступления придётся сидеть. А когда кто-то задет вопрос - на что мы восстановим Украину? - я отвечу: мы заставим вернуть награбленное в украинский бюджет и этого хватит на две страны", - добавил Кива.
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
18 марта, 11:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кива считает, что украинским войскам скоро нечем будет воевать
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФИлья КиваУкраина
 
 
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