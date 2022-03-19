https://ria.ru/20220319/kiva-1779055896.html

Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива

Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива - РИА Новости, 19.03.2022

Награбленного олигархами хватит на восстановление Украины, заявил Кива

Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива считает, что восстановить Украину можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T19:38

2022-03-19T19:38

2022-03-19T19:39

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

илья кива

украина

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива считает, что восстановить Украину можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами."Путин придёт, порядок наведёт - именно этого больше всего боится олигархический строй страны. Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины", - сказал Кива в своем обращении в Telegram-канале.По его словам, олигархам отдали целые отрасли экономики, взамен они должны были "контролировать информационное поле и политическое и выполнять поставленные задачи западных кураторов". Кива отметил, что все призывы со стороны украинских СМИ о противостоянии операции РФ - это "защита криминального бизнеса, который обогащал их"."Каждый понимает, когда начнёт действовать закон и порядок, появится ответственность и за ранее совершенные преступления придётся сидеть. А когда кто-то задет вопрос - на что мы восстановим Украину? - я отвечу: мы заставим вернуть награбленное в украинский бюджет и этого хватит на две страны", - добавил Кива.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778800322.html

https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, илья кива, украина