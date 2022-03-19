https://ria.ru/20220319/elektrichestvo-1779052116.html

В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022

В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике без электроснабжения остались три населенных пункта, сообщает штаб... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T19:01

2022-03-19T19:01

2022-03-19T19:01

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сцкк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике без электроснабжения остались три населенных пункта, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ обесточены населенные пункты Кременец, Луганское и часть Еленовки", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что по Еленовке было произведено пять выстрелов из танка, а также выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град". По данным представительства, по населенному пункту Кременец было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/voennye-1779049129.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия