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В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
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В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ
В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике без электроснабжения остались три населенных пункта, сообщает штаб... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:01
2022-03-19T19:01
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике без электроснабжения остались три населенных пункта, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрелов ВФУ обесточены населенные пункты Кременец, Луганское и часть Еленовки", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что по Еленовке было произведено пять выстрелов из танка, а также выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град". По данным представительства, по населенному пункту Кременец было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/voennye-1779049129.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, россия
19:01 19.03.2022
 
В ДНР три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

В ДНР сообщили, что три населенных пункта остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов ВСУ в ДНР
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрелов ВСУ в ДНР
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск в Донецкой народной республике без электроснабжения остались три населенных пункта, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрелов ВФУ обесточены населенные пункты Кременец, Луганское и часть Еленовки", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что по Еленовке было произведено пять выстрелов из танка, а также выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град". По данным представительства, по населенному пункту Кременец было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСЦККРоссия
 
 
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