https://ria.ru/20220319/donetsk-1778991816.html
В Киевском районе Донецка перебит газопровод
В Киевском районе Донецка перебит газопровод - РИА Новости, 19.03.2022
В Киевском районе Донецка перебит газопровод
Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:18
2022-03-19T11:18
2022-03-19T11:18
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владимир путин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Газопровод перебит из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Киевского района Донецка повреждена газовая труба по ул. Марковникова", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
В Киевском районе Донецка перебит газопровод
В Киевском районе Донецка при обстреле был перебит газопровод