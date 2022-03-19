https://ria.ru/20220319/donetsk-1778977150.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 3 снаряда запрещенным калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T08:57
2022-03-19T08:57
2022-03-19T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 3 снаряда запрещенным калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.40.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
08:57 19.03.2022 (обновлено: 09:11 19.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
ДНР: ВСУ выпустили по Донецку снаряды запрещенного калибра