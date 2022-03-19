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Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
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Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР
Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР
Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:28
2022-03-19T14:28
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано один обстрела: 13.50 (совпадает с мск) населенный пункт Новотошковское – Березовское: артиллерийское орудие 122 миллиметра (5 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/lnr-1778998671.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
14:28 19.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР

Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР, выпущено пять снарядов

© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике
Брошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Брошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано один обстрела: 13.50 (совпадает с мск) населенный пункт Новотошковское – Березовское: артиллерийское орудие 122 миллиметра (5 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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