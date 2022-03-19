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Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР
Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР
Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:28
2022-03-19T14:28
2022-03-19T14:28
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владимир путин
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано один обстрела: 13.50 (совпадает с мск) населенный пункт Новотошковское – Березовское: артиллерийское орудие 122 миллиметра (5 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР
Украинские войска обстреляли Березовское в ЛНР, выпущено пять снарядов