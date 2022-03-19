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При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/donbass-1778984860.html
При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина
При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 19.03.2022
При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате ночного обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:26
2022-03-19T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс днр
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате ночного обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы в результате ночного обстрела ВФУ Червоногвардейского р-на Макеевки - женщины, 1963 г.р. по адресу ул. Черепанова, 153", - сообщили в представительстве.Также, по уточненной информации штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки на ранее освобожденных ДНР территориях пострадали по меньшей мере 23 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/obstrel-1778983590.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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"Как на улице живем" – жительница Макеевки о последствиях обстрелов
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, вооруженные силы рф, россия
10:26 19.03.2022 (обновлено: 16:17 19.03.2022)
 
При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина

При ночном обстреле Макеевки со стороны украинских военных пострадала женщина

© REUTERS / Alexander ErmochenkoМестные жители в квартире, пострадавшей в результате обстрела в Макеевке
Местные жители в квартире, пострадавшей в результате обстрела в Макеевке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Местные жители в квартире, пострадавшей в результате обстрела в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате ночного обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы в результате ночного обстрела ВФУ Червоногвардейского р-на Макеевки - женщины, 1963 г.р. по адресу ул. Черепанова, 153", - сообщили в представительстве.
Также, по уточненной информации штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки на ранее освобожденных ДНР территориях пострадали по меньшей мере 23 человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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