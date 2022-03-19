https://ria.ru/20220319/donbass-1778984860.html

При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина

При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 19.03.2022

При ночном обстреле Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате ночного обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:26

2022-03-19T10:26

2022-03-19T16:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс днр

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате ночного обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы в результате ночного обстрела ВФУ Червоногвардейского р-на Макеевки - женщины, 1963 г.р. по адресу ул. Черепанова, 153", - сообщили в представительстве.Также, по уточненной информации штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки на ранее освобожденных ДНР территориях пострадали по меньшей мере 23 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/obstrel-1778983590.html

https://ria.ru/20220319/donbass-1778980585.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Как на улице живем" – жительница Макеевки о последствиях обстрелов Червоногвардейский район Макеевки 2022-03-19T10:26 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, вооруженные силы рф, россия