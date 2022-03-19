В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину
Власти Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев для спецоперации
Военнослужащие народной милиции ДНР на бронетранспортере БТР-80. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергает информацию о якобы объявленном наборе добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины.
По информации обладминистрации, в мессенджерах распространяется аудио с обращением к ветеранам вооруженных сил.
"Его автор утверждает со ссылкой на Липецкий областной военкомат, что объявлен набор добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины для выполнения задач в тылу. Желающим якобы обещают зарплаты порядка 200 тысяч рублей, погашение кредитных обязательств. Правда, как признает говорящий, официальных бумаг пока нет", - сообщает в субботу администрация региона в своем Telegram-канале.
Как отмечают областные власти со ссылкой на военный комиссариат Липецкой области, информация в аудиозаписи о наборе добровольцев не соответствует действительности.
"Комиссариат особо подчеркивает, что в настоящее время в мессенджерах и социальных сетях массово распространяются фейки, призванные дестабилизировать обстановку", - сообщает обладминистрация.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.