https://ria.ru/20220319/dobrovoltsy-1779010511.html

В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину

В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину - РИА Новости, 19.03.2022

В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину

Администрация Липецкой области опровергает информацию о якобы объявленном наборе добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:44

2022-03-19T13:44

2022-03-19T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

липецкая область

россия

украина

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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергает информацию о якобы объявленном наборе добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины.По информации обладминистрации, в мессенджерах распространяется аудио с обращением к ветеранам вооруженных сил."Его автор утверждает со ссылкой на Липецкий областной военкомат, что объявлен набор добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины для выполнения задач в тылу. Желающим якобы обещают зарплаты порядка 200 тысяч рублей, погашение кредитных обязательств. Правда, как признает говорящий, официальных бумаг пока нет", - сообщает в субботу администрация региона в своем Telegram-канале.Как отмечают областные власти со ссылкой на военный комиссариат Липецкой области, информация в аудиозаписи о наборе добровольцев не соответствует действительности."Комиссариат особо подчеркивает, что в настоящее время в мессенджерах и социальных сетях массово распространяются фейки, призванные дестабилизировать обстановку", - сообщает обладминистрация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, россия, украина