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В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/dobrovoltsy-1779010511.html
В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину
В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину
Администрация Липецкой области опровергает информацию о якобы объявленном наборе добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:44
2022-03-19T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
липецкая область
россия
украина
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергает информацию о якобы объявленном наборе добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины.По информации обладминистрации, в мессенджерах распространяется аудио с обращением к ветеранам вооруженных сил."Его автор утверждает со ссылкой на Липецкий областной военкомат, что объявлен набор добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины для выполнения задач в тылу. Желающим якобы обещают зарплаты порядка 200 тысяч рублей, погашение кредитных обязательств. Правда, как признает говорящий, официальных бумаг пока нет", - сообщает в субботу администрация региона в своем Telegram-канале.Как отмечают областные власти со ссылкой на военный комиссариат Липецкой области, информация в аудиозаписи о наборе добровольцев не соответствует действительности."Комиссариат особо подчеркивает, что в настоящее время в мессенджерах и социальных сетях массово распространяются фейки, призванные дестабилизировать обстановку", - сообщает обладминистрация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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липецкая область, россия, украина
13:44 19.03.2022
 
В Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев на Украину

Власти Липецкой области опровергли информацию о наборе добровольцев для спецоперации

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие народной милиции ДНР на бронетранспортере БТР-80
Военнослужащие народной милиции ДНР на бронетранспортере БТР-80 - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие народной милиции ДНР на бронетранспортере БТР-80. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергает информацию о якобы объявленном наборе добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины.
По информации обладминистрации, в мессенджерах распространяется аудио с обращением к ветеранам вооруженных сил.
"Его автор утверждает со ссылкой на Липецкий областной военкомат, что объявлен набор добровольцев для участия в спецоперации по демилитаризации Украины для выполнения задач в тылу. Желающим якобы обещают зарплаты порядка 200 тысяч рублей, погашение кредитных обязательств. Правда, как признает говорящий, официальных бумаг пока нет", - сообщает в субботу администрация региона в своем Telegram-канале.
Как отмечают областные власти со ссылкой на военный комиссариат Липецкой области, информация в аудиозаписи о наборе добровольцев не соответствует действительности.
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"Комиссариат особо подчеркивает, что в настоящее время в мессенджерах и социальных сетях массово распространяются фейки, призванные дестабилизировать обстановку", - сообщает обладминистрация.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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