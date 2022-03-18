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ЕР подготовила поправки об ответственности за фейки о российских госорганах
ЕР подготовила поправки об ответственности за фейки о российских госорганах - РИА Новости, 18.03.2022
ЕР подготовила поправки об ответственности за фейки о российских госорганах
"Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:07
2022-03-18T09:07
2022-03-18T09:29
общество
россия
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию, сообщил один из авторов законопроекта, председатель думского комитета информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины."Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами (Ирина Панькина, Василий Пискарев, Андрей Клишас) подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании Вооруженных сил, а также за их публичную дискредитацию", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Парламентарий пояснил, что предлагается привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом "в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". "То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее - исполнения ими указанных полномочий за пределами страны", - добавил он.По его словам, эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, а наряду с Вооруженными силами там находятся также Росгвардия и МЧС. "Все, кто защищают интересы России за ее пределами - неважно, носят они погоны или нет - должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и "чернухи". Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или - представительства Россотрудничества", - отметил Хинштейн.Депутат уточнил, что уже сегодня комитет Госдумы по законодательству обсудит данные поправки, а в случае положительного решения они могут быть рассмотрены палатой на следующей неделе.
https://ria.ru/20220316/feyki-1778524383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр хинштейн, единая россия, госдума рф
09:07 18.03.2022 (обновлено: 09:29 18.03.2022)
ЕР подготовила поправки об ответственности за фейки о российских госорганах
Хинштейн: ЕР подготовила поправки об ответственности за фейки о зарубежных госорганах
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
"Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию, сообщил
один из авторов законопроекта, председатель думского комитета информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России
. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины
.
"Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами (Ирина Панькина, Василий Пискарев
, Андрей Клишас
) подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании Вооруженных сил, а также за их публичную дискредитацию", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале
.
Парламентарий пояснил, что предлагается привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом "в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". "То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее - исполнения ими указанных полномочий за пределами страны", - добавил он.
По его словам, эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине, а наряду с Вооруженными силами там находятся также Росгвардия и МЧС. "Все, кто защищают интересы России за ее пределами - неважно, носят они погоны или нет - должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и "чернухи". Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или - представительства Россотрудничества", - отметил Хинштейн.
Депутат уточнил, что уже сегодня комитет Госдумы по законодательству обсудит данные поправки, а в случае положительного решения они могут быть рассмотрены палатой на следующей неделе.