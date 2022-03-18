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День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T02:06

2022-03-18T02:06

2022-03-18T02:06

справки

россия

республика крым

день воссоединения крыма с россией

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18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя". Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе. Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России. В то же время Республика Крым является одним из крупнейших туристских и санаторно-курортных центров России, в регионе располагаются основные судостроительные мощности России в Черном море, Республика Крым является крупным производителем продовольствия. Благоприятные природно-климатические условия и особое геополитическое положение Республики Крым постоянно привлекали в регион на отдых, лечение и постоянное место жительства жителей из других регионов России и разных стран мира. За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации в целом осуществлена их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.Были преодолены критические инфраструктурные ограничения. Построены ключевые объекты транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.Реализованы проекты в сфере энергетики, что позволило создать устойчивую систему стабильного энергосбережения потребителей, находящихся на территории Крымского полуострова. Построены энергетический мост и электростанции – Таврическая и Балаклавская (Севастопольская) парогазовые установки – тепловые электростанции.Ключевым моментом стало завершение строительства многопрофильного республиканского центра "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", рассчитанная на 700 мест стационарного пребывания.Среди ключевых сдерживающих факторов социально-экономического развития региона –наличие рисков в возможностях для развития международного сотрудничества, ослабление международных и внешнеэкономических связей, наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и производственного потребления.Экономический рост обеспечил и повышение собственных доходов консолидированного бюджета Республики Крым и Севастополя. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, собственные доходы республиканского бюджета выросли по сравнению с 2014 годом. Если в 2014 году это было 25 миллиардов рублей, то в 2020 году это 61 миллиард рублей. В 2021 году собственные доходы бюджета составили 79,2 миллиарда рублей, что на 28,5% больше, чем в 2020 году. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в 2013 году, когда Крым был еще в составе Украины, общий бюджет республики составлял 9,6 миллиардов в рублевом эквиваленте.Одним из ключевых условий успешного социально-экономического развития является благоприятный инвестиционный климат.На территориях Республики Крым и Севастополя с 1 января 2015 года функционирует свободная экономическая зона, которая способствует привлечению инвестиций и предполагает особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.Объем инвестиций в Крыму и Севастополе, по данным на март 2022 года, превысил 1,37 триллионов рублей. Крым является популярным направлением для отдыха. По итогам 2021 года туристический поток в Крым достиг 9,5 миллиона человек. Этот показатель стал рекордным и превысил показатели 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих. Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что за девять месяцев 2021 года туристы "привезли" в Крым более 36 миллиардов рублей. В ведомстве напомнили, что туристический сектор формирует значительную часть доходов сферы пассажирских автомобильных и морских перевозок, общепита, сельского хозяйства, сувенирно-выставочной и музейной деятельности, а также сферы предоставления услуг.День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей России митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями. Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом. В 2022 году восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда". Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Также волеизъявление крымчан не признали и западные страны, которые ввели санкции против России и крымского региона. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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республика крым

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, республика крым, день воссоединения крыма с россией