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Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии - РИА Новости, 18.03.2022
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Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии
Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии - РИА Новости, 18.03.2022
Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии
Берлин отказался от идеи разместить в Чехии часть своих военнослужащих из состава контингента НАТО в Словакии, сообщила в пятницу глава чешского минобороны Яна... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:05
2022-03-18T12:05
в мире
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германия
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ПРАГА, 18 мар – РИА Новости. Берлин отказался от идеи разместить в Чехии часть своих военнослужащих из состава контингента НАТО в Словакии, сообщила в пятницу глава чешского минобороны Яна Чернохова.В среду, по окончании встречи глав минобороны стран НАТО, Чернохова сообщила о том, что часть немецких военнослужащих, выделяемых для контингента НАТО в Словакии, могла бы быть размещена в Чехии.Контингент НАТО, который планируется разместить в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, предполагается составить из 700 военнослужащих Германии, 600 - из Чехии, 400 - из США, 200 - из Нидерландов, по 100 - из Польши и Словении. Среди боевой техники, которой будут располагать военнослужащие контингента, будет система ПВО Patriot. Поначалу предполагалось, что подразделение начнет свою деятельность с 15 марта.
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в мире, чехия, словакия, нато, сша, германия
12:05 18.03.2022
 
Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии

Глава чешского Минобороны Сернохова: Германия передумала размещать военных в Чехии

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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ПРАГА, 18 мар – РИА Новости. Берлин отказался от идеи разместить в Чехии часть своих военнослужащих из состава контингента НАТО в Словакии, сообщила в пятницу глава чешского минобороны Яна Чернохова.
В среду, по окончании встречи глав минобороны стран НАТО, Чернохова сообщила о том, что часть немецких военнослужащих, выделяемых для контингента НАТО в Словакии, могла бы быть размещена в Чехии.
"Сегодня (в пятницу) мы узнали, что немецкая сторона отказалась от этой идеи", - сказала Чернохова.
Контингент НАТО, который планируется разместить в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, предполагается составить из 700 военнослужащих Германии, 600 - из Чехии, 400 - из США, 200 - из Нидерландов, по 100 - из Польши и Словении. Среди боевой техники, которой будут располагать военнослужащие контингента, будет система ПВО Patriot. Поначалу предполагалось, что подразделение начнет свою деятельность с 15 марта.
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