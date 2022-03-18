https://ria.ru/20220318/voennye-1778812619.html
Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии
Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии - РИА Новости, 18.03.2022
Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии
Берлин отказался от идеи разместить в Чехии часть своих военнослужащих из состава контингента НАТО в Словакии, сообщила в пятницу глава чешского минобороны Яна... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:05
2022-03-18T12:05
2022-03-18T12:05
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ПРАГА, 18 мар – РИА Новости. Берлин отказался от идеи разместить в Чехии часть своих военнослужащих из состава контингента НАТО в Словакии, сообщила в пятницу глава чешского минобороны Яна Чернохова.В среду, по окончании встречи глав минобороны стран НАТО, Чернохова сообщила о том, что часть немецких военнослужащих, выделяемых для контингента НАТО в Словакии, могла бы быть размещена в Чехии.Контингент НАТО, который планируется разместить в Словакии в целях усиления восточного фланга альянса, предполагается составить из 700 военнослужащих Германии, 600 - из Чехии, 400 - из США, 200 - из Нидерландов, по 100 - из Польши и Словении. Среди боевой техники, которой будут располагать военнослужащие контингента, будет система ПВО Patriot. Поначалу предполагалось, что подразделение начнет свою деятельность с 15 марта.
https://ria.ru/20220318/bespomoschnost-1778780555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, словакия, нато, сша, германия
Германия передумала размещать военнослужащих в Чехии
Глава чешского Минобороны Сернохова: Германия передумала размещать военных в Чехии