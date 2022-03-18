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В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778908830.html
В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине с 24 февраля
В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 18.03.2022
В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине с 24 февраля
На Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тысячи человек получили ранения, сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:50
2022-03-18T17:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
украина
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. На Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тысячи человек получили ранения, сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.По информации управления ООН, с 24 февраля по 17 марта зарегистрировано 816 погибших и 1333 раненных среди мирного населения.Уточняется, что люди погибли или получили ранения в результате применения взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также в результате ракетных и воздушных ударов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, украина, вооруженные силы украины
17:50 18.03.2022 (обновлено: 17:51 18.03.2022)
 
В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине с 24 февраля

Управление Верховного комиссара ООН: с 24 февраля на Украине погибли 816 мирных жителей

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. На Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тысячи человек получили ранения, сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
По информации управления ООН, с 24 февраля по 17 марта зарегистрировано 816 погибших и 1333 раненных среди мирного населения.
Уточняется, что люди погибли или получили ранения в результате применения взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также в результате ракетных и воздушных ударов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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