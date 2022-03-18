17:50 18.03.2022 (обновлено: 17:51 18.03.2022)
В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине с 24 февраля
Управление Верховного комиссара ООН: с 24 февраля на Украине погибли 816 мирных жителей
© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. На Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тысячи человек получили ранения, сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
По информации управления ООН, с 24 февраля по 17 марта зарегистрировано 816 погибших и 1333 раненных среди мирного населения.
Уточняется, что люди погибли или получили ранения в результате применения взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также в результате ракетных и воздушных ударов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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