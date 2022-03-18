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Лавров рассказал послам арабских государств о спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Лавров рассказал послам арабских государств о спецоперации на Украине
Лавров рассказал послам арабских государств о спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Лавров рассказал послам арабских государств о спецоперации на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта провел встречу с послами арабских стран в России и главой представительства Лиги арабских государств, рассказав о развитии... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:46
2022-03-18T17:46
украина
россия
вооруженные силы рф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
лига арабских государств
в мире
донбасс
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта провел встречу с послами арабских стран в России и главой представительства Лиги арабских государств, рассказав о развитии спецоперации Российской Федерации на Украине, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства."Послы были подробно проинформированы о наших оценках ситуации на Украине и вокруг нее, а также о развитии специальной военной операции по защите республик Донбасса". - сообщили в МИД РФ.Лавров заявил послам арабских стран, что страны "коллективного Запада" ведут против России открытую экономическую войну, оказывают беспрецедентное санкционное давление, грубо нарушая все нормы международного права. Министр также дал развернутые разъяснения по интересующим арабских дипломатов вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения на Украине, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров и оказанием помощи беженцам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220318/pomosch-1778889149.html
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украина, россия, вооруженные силы рф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лига арабских государств, в мире, донбасс
17:46 18.03.2022
 
Лавров рассказал послам арабских государств о спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров рассказал послам арабских государств о российской спецоперации на Украине

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 марта провел встречу с послами арабских стран в России и главой представительства Лиги арабских государств, рассказав о развитии спецоперации Российской Федерации на Украине, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
"Послы были подробно проинформированы о наших оценках ситуации на Украине и вокруг нее, а также о развитии специальной военной операции по защите республик Донбасса". - сообщили в МИД РФ.
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Лавров заявил послам арабских стран, что страны "коллективного Запада" ведут против России открытую экономическую войну, оказывают беспрецедентное санкционное давление, грубо нарушая все нормы международного права. Министр также дал развернутые разъяснения по интересующим арабских дипломатов вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения на Украине, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров и оказанием помощи беженцам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
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Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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