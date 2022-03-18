https://ria.ru/20220318/ukraina-1778790324.html

ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине

ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине

Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:24

2022-03-18T10:24

2022-03-18T13:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное", - сказал он.Говоря о продвижении ополченцев и армии РФ в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

украина

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Утренний брифинг Минобороны России Свыше 13 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13000 граждан", - говорится в сообщении. 2022-03-18T10:24 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)