https://ria.ru/20220318/ukraina-1778790324.html
ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине
ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине
Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:24
2022-03-18T10:24
2022-03-18T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное", - сказал он.Говоря о продвижении ополченцев и армии РФ в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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Утренний брифинг Минобороны России
Свыше 13 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13000 граждан", - говорится в сообщении.
2022-03-18T10:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:24 18.03.2022 (обновлено: 13:57 18.03.2022)
ВС России за сутки взяли под контроль четыре населенных пункта на Украине
ВС России взяли под контроль Золотую Ниву, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовку