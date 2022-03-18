Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/ukaz-1778922378.html
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях - РИА Новости, 18.03.2022
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях
Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:53
2022-03-18T18:53
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f3fb9832ad79632f4f15a48ca64d3a.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ."Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь об ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в общества, пай в кооперативе", - уточнили в пресс-службе.Президент России Владимир Путин до конца года запретил российским гражданам и компаниям без разрешения ЦБ покупать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента. Формулировка указа вызвала опасения, что под запрет попадают и акции иностранных компаний.
https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778907433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_892e877c8c3453daf2a9503496367d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия
18:53 18.03.2022
 
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях

ЦБ: указ президента Путина не запрещает покупать иностранные акции на бирже

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
"Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь об ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в общества, пай в кооперативе", - уточнили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин до конца года запретил российским гражданам и компаниям без разрешения ЦБ покупать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента. Формулировка указа вызвала опасения, что под запрет попадают и акции иностранных компаний.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 17:43
ЦБ вернет инфляцию к четырем процентам в 2024 году, заявила Набиуллина
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала