https://ria.ru/20220318/ukaz-1778922378.html
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях - РИА Новости, 18.03.2022
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях
Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:53
2022-03-18T18:53
2022-03-18T18:53
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ."Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь об ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в общества, пай в кооперативе", - уточнили в пресс-службе.Президент России Владимир Путин до конца года запретил российским гражданам и компаниям без разрешения ЦБ покупать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента. Формулировка указа вызвала опасения, что под запрет попадают и акции иностранных компаний.
https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778907433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия
В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях
ЦБ: указ президента Путина не запрещает покупать иностранные акции на бирже