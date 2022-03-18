https://ria.ru/20220318/ukaz-1778922378.html

В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях

В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях - РИА Новости, 18.03.2022

В ЦБ прокомментировали указ Путина о покупке долей в иностранных компаниях

Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:53

2022-03-18T18:53

2022-03-18T18:53

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Указ президента РФ о покупке долей в иностранных компаниях не касается торгуемых на бирже инструментов, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ."Указ не касается торгуемых на бирже инструментов. В документе идет речь об ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в общества, пай в кооперативе", - уточнили в пресс-службе.Президент России Владимир Путин до конца года запретил российским гражданам и компаниям без разрешения ЦБ покупать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента. Формулировка указа вызвала опасения, что под запрет попадают и акции иностранных компаний.

https://ria.ru/20220318/inflyatsiya-1778907433.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия